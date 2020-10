Jedes Jahr zu Halloween mutiert so mancher zum leidenschaftlichen Schnitzer. Dann greifen sie zu einem spitzen, scharfen Messer und Löffel. Dem orangefarbenen Kürbis wird auf den Leib gerückt und ein furchteinflößendes Grinsen verpasst. Wer noch keinen Kürbis hat, wird auf dem Blumenhof Berger in Feldhausen fündig.

Seit Oktober sind auf dem Hof eine Vielzahl an Speise,- Zier,- und natürlich Halloween-Kürbisse in allen Formen und Größen vorrätig. Gärtnermeister Georg Berger weiß aus den zurückliegenden Jahren, dass rund ums Gruselfest dieser makellose Kürbis bei den Kunden äußerst beliebt ist. Bisher profitierte er ab und zu vom Halloween Horror Festival, welches nur einen Steinwurf entfernt im Movie Park stattfindet. Auf dem Rückweg vom Movie Park würden die Kunden kurz bei ihm anhalten und noch einen orangefarbenen Kürbis mit nach Hause nehmen. Der Blumenhof liegt verkehrsgünstig, nämlich unmittelbar an der großen Straßenkreuzung Dorstener Straße/Feldhausener Straße. Ein Banner, das den Kürbisverkauf ankündigt, ist auch schon aufgehängt.

Große Nachfrage vor dem Halloween-Fest

Die Schönheit von Zierkürbissen liegt im Auge des Betrachters. Auf dem Blumenhof Berger sind unterschiedliche Exemplare in Form und Größe im Verkauf. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Insbesondere ein bis zwei Tage vor Halloween steigt noch einmal intensiv die Nachfrage, berichtet Berger. So war es jedenfalls in den letzten Jahren „Ob es in diesem Jahr auch so sein wird, weiß ich nicht“, sagt der Gärtnermeister. Denn vielerorts fallen Partys, wo die Kürbisse unter anderem als Dekoration dienen sollten, wegen der Corona-Pandemie aus.

Eine Erfahrung hat Georg Berger jedenfalls gemacht: Nach dem Fest will kaum noch jemand den Halloween-Kürbis haben. Darüber freut sich dann nur noch der Komposthaufen. Ganz anders der Hokkaido, ein runder und orangeroter Speisekürbis. Dieser findet dagegen weiterhin seine Liebhaber und Genießer bei der Zubereitung von Gerichten. Auch die Zierkürbisse finden im Spätherbst noch ihre Verwendung als Dekoration von Tischen und Fensterbänken.

Fachmann hat Tipps für die Kürbispflege

Abschließend hat der Gärtnermeister zwei wichtige Tipps für den richtigen Umgang mit Halloween-Kürbissen. Erstens: Man sollte darauf achten, dass diese teils schweren Exemplare nicht nur am Strunk angefasst werden. Er empfiehlt die Kürbisse mit beiden Händen zu tragen. Vorsicht ist geboten. Denn wenn nur der Strunk angefasst wird, kann die dünne Schicht am Strunkrand reißen. Die Folge: Der Kürbis fällt runter und ist im schlimmsten Fall kaputt. Auch der direkte Kontakt mit dem Boden soll vermieden werden. „Weil ansonsten besteht die Gefahr, dass der Kürbis Feuchtigkeit zieht“, sagt Berger. Eine kleines Holzbrett unter dem Kürbis kann helfen, um ihn vor Fäulnis zu schützen.