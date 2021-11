Neben den stationären Blitzern baut die Stadt Bottrop mehrere mobile Geschwindigkeitskontrollen in der Stadt auf.

Geschwindigkeit Blitzer in Bottrop: Das sind die Standorte ab 29. November

Bottrop. Die Stadt Bottrop kontrolliert in der nächsten Woche an mehreren Orten die Geschwindigkeit. Das sind die Standorte ab 29. November.

Achtung Blitzer: In der kommenden Woche kontrolliert das Verkehrsamt der Stadt Bottrop wieder an mehreren Orten die Geschwindigkeit. Zusätzlich zu den gemeldeten Standorten kann es auch an anderen Stellen Geschwindigkeitskontrollen geben.

Das ist die Übersicht der Blitzer in Bottrop vom 29. November bis 5. Dezember:

Aegidistraße

Alter Postweg

Am Lamperfeld

Bahnhofstraße

Batenbrockstraße

Bergstraße

Böckenhoffstraße

Brabecker Weg

Buchenstraße

Devensstraße

Eichenstraße

Essener Straße

Fischedickstraße

Gladbecker Straße

Hackfurthstraße

Heidestraße

Heimannstraße

Horsthofstraße

Industriestraße

Im Fuhlenbrock

Kirchhellener Straße

Kraneburgstraße

Lindhorststraße

Lippweg

Osterfelder Straße

Ostring

Parkstraße

Paßstraße

Prosperstraße

Roonstraße

Schubertstraße

Stenkhoffstraße

Velsenstraße

Vossundern

Westring

Zeppelinstraße

