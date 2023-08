Nach einem Blitzeinschlag in ein Haus in Bottrop setzte die Feuerwehr für den brennenden Dachstuhl eine Drehleiter ein..

Gewitter Blitz schlägt in Bottrop mit lautem Knall in Dachstuhl ein

Bottrop. In ein Reihenhaus in Bottrop-Boy ist am Samstag ein Blitz eingeschlagen. Der Dachstuhl fing daraufhin Feuer. Eine Person kam ins Krankenhaus.

Ein lauter Knall hat die Bewohnerinnen und Bewohner eines Reihenhauses am Pater-Markus-Weg am Samstagnachmittag aufgeschreckt. Gegen 15.50 Uhr ist ein Blitz in den dortigen Dachstuhl eingeschlagen. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bottrop-Boy hatten den Knall von ihrem nahe gelegenen Gerätehaus gehört und eilten prompt zu Hilfe.

Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten die Bewohner das Haus bereits verlassen - eine Person wurde später vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Derweil versuchte ein Trupp der Feuerwehr unter Atemschutz vom Dachgeschoss aus die Flammen zu löschen, was allerdings nicht möglich war. Das gelang kurz darauf mit Hilfe einer Drehleiter. (red)

