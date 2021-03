Blindgänger in Bottrop wird noch heute entschärft

Bottrop. In Bottrop wurde ein Blindgänger aus dem zweiten Weltkrieg gefunden. Während der Entschärfung wird es zu Sperrungen und Beeinträchtigungen kommen

Im Bereich der Leibnizstraße in Bottrop wurde ein Blindgänger gefunden. Noch heute soll die Weltkriegsbombe entschärft werden. Die Evakuierungsmaßnahmen sind bereits angelaufen, für 16.30 Uhr ist die Entschärfung geplant.

Der erste Radius ist die Evakuierung, im zweiten weiteren Kreis darf sich niemand im freien aufhalten. Foto: Feuerwehr Bottrop

In dem Zeitraum wird es auch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Boy kommen, so die Warnung der Stadtverwaltung. Denn auch die Horster Straße muss zwischenzeitlich gesperrt werden. Nicht betroffen ist die Bundesstraße 224. In einem Radius von 250 Metern rund um den Fundort müssen die Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Die Stadt bietet die Lohnhalle Arenberg als Ausweichunterkunft an.

Anwohner sollen den Anweisungen der Einsatzkräfte folgen

Darüber hinaus gilt ein Radius von 500 Metern, in dem sich niemand im Freien aufhalten darf. In diesen Bereich fällt auch der Parkplatz des Möbelhauses Ostermann. Die Verwaltung appelliert eindringlich an alle Betroffenen, den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten.

Regelmäßig werden in der Boy immer noch Blindgänger gefunden, zumeist bei Bauarbeiten.Das liegt daran, dass das ehemalige Gelände des Chemiewerks Hüls im Zweiten Weltkrieg regelmäßig Ziel alliierter Bombenangriffe war.