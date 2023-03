Unter dem Auge Gottes: In der Kulturkirche Hl. Kreuz stellt Generalvikar Klaus Pfeffer noch im März die Studie zum Missbrauch im Bistum Essen vor.

Missbrauch Bistum stellt Studie zum Missbrauch jetzt in Bottrop vor

Bottrop. Zudem können Betroffene gegen die Höhe bereits zuerkannter Leistungen der Kirche Widerspruch einlegen. Das Bistum hat mehrere Ansprechpersonen.

Das Bistum Essen präsentiert nach der Vorstellung der sozialwissenschaftlichen Aufarbeitungsstudie zu sexualisierter Gewalt nun die zentralen Ergebnisse in einzelnen Städten. Am Dienstag, 21. März kommt dazu Generalvikar Klaus Pfeffer um 19 Uhr in die Bottroper Kulturkirche und nimmt Stellung zu der Studie und den Empfehlungen. Außerdem möchte der Geistliche auch mit den Gästen ins Gespräch kommen. Eine Anmeldung zu der Veranstaltung ist nicht nötig. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Betroffene sexuellen Missbrauchs können seit Anfang März gegen die Höhe bereits zuerkannter Anerkennungsleistungen der katholischen Kirche Widerspruch einlegen, wenn die unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen (UKA) zuvor bereits Entscheidungen zur Höhe der Zahlungen in Anerkennung des Leids festgesetzt hat. Der Widerspruch gegen bereits erfolgte Zahlungen muss nicht begründet werden.

Kein Risiko für Betroffene bei Widerspruch - Leistungen werden nicht in Frage gestellt

Den Betroffenen entsteht aufgrund eines Widerspruchs kein Risiko: Bereits ausgezahlte Anerkennungsleistungen können seitens der Bistümer nicht in Frage gestellt und nicht zurückgefordert werden. Für Betroffene ist der Einspruch kostenfrei, die Kosten für einen gegebenenfalls hinzuzuziehenden Anwalt müssen allerdings selbst übernommen werden – ob eine Rechtsschutzversicherung dafür eintritt, sollte individuell geklärt werden.

Über den Einspruch entscheidet die Unabhängige Kommission zur Anerkennung des Leids. Die Bearbeitung des Widerspruchs nimmt mindestens vier Monate in Anspruch. Sofern Akteneinsicht beantragt wird, verlängert sich die Bearbeitungszeiten des Widerspruchs, weil zunächst eine Datenschutzprüfung zur betreffenden Akte vorgeschaltet werden muss. Im Bistum Essen kann ein Widerspruch gegen Anerkennungsleistungen über die beauftragten Ansprechpersonen eingereicht werden. Dort werden auch häufig gestellte Fragen zum Verfahren beantwortet.

Fragen zum Widerspruchs-Verfahren beantwortet zudem die Referentin der beauftragten Ansprechpersonen, Milana Stovermann unter Tel.: 0201/2204-230 oder per E-Mail: milana.stovermann@bistum-essen.de. Die Kontaktdaten zu den Ansprechpartnern des Bistums gibt es auf: bistum-essen.de/hilfe-bei-sexualisierter-gewalt.

