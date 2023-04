Gastronomie Biergarten bei Eloria in Bottrop: Zechentreff öffnet wieder

Bottrop. Der Biergarten neben der Eloria Erlebnisfabrik in Bottrop startet in die Saison. Das ist das Eröffnungsprogramm im Zechentreff am 1. Mai.

Der Zechentreff startet in die Sommer-Saison: Ab dem 1. Mai ist der Biergarten neben der Eloria Erlebnisfabrik in Bottrop wieder geöffnet. Zum Auftakt gibt’s ein breites Programm.

Los geht’s um 14 Uhr mit Live-Bands, Überraschungen speziell für Kinder und natürlich kühlen Getränken wie frisch gezapftes Bier sowie heißen Snacks. Auf der Bühne performen unter anderem die Bands „Nick of Time“ sowie „Danny and the Chics”. Ab 19 Uhr gibt es die Möglichkeit, bei Karaoke sein Gesangstalent unter Beweis zu stellen.

Zechentreff in Bottrop: Eloria hat Biergarten renoviert

Anschließend ist der Biergarten am Fuß des Malakoffturms jeden Samstag und Sonntag von 14 bis 22 Uhr geöffnet. Eloria habe die Schließungszeit im Herbst und Winter genutzt, den Biergarten aufzuhübschen. Zahlreiche Dekorationselemente seien gestrichen, erneuert und renoviert worden. Ab dem Sommer soll zudem ein großes Segel vor starker Sonneneinstrahlung und Regen schützen.

Michael Bierhahn, Geschäftsführer der Eloria Erlebnisfabrik, sagt: „In den vergangenen Monaten haben wir uns intensiv Gedanken darüber gemacht, wie wir unseren Erlebnisbiergarten auch für Gruppen noch interessanter gestalten können. Herausgekommen sind dabei verschiedene Gruppen-Packages, die ab sofort über unsere Homepage (www.zechentreff.de sowie www.eloria.de) gebucht werden können.“

So wolle das Unternehmen insbesondere für Firmenfeiern, Geburtstage oder Junggesellenabschiede ein attraktives Angebot bieten. Auch Rad- und Motorradfahrer, die an den Wochenenden im Ruhrgebiet unterwegs sind, gehören zur Zielgruppe.

