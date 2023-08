Biergärten in Bottrop: Hier lässt sich die Sonne genießen

Bottrop: Bei Sommerwetter abkühlen und entspannen, so auch im Biergarten am Alpincenter

Bottrop. Die Biergärten in Bottrop sind die richtigen Orte für eine Abkühlung bei warmem Sommerwetter. Wo Sie zu finden sind und wie ihr Angebot aussieht.

Biergärten in Bottrop: Die entspannte Abkühlung im Sommer

Neben den Getränken, warten auch Speisekarten für den kleinen und großen Hunger

Wir haben eine Auswahl an Bottroper Biergärten in einer Übersicht gesammelt

Im Sommer gibt es kaum etwas schöneres, als sich bei herrlichem Wetter in einen Biergarten zu setzen und bei einem kühlen Getränk zu entspannen. Auch in Bottrops Biergärten lässt sich das Sommerwetter gut genießen. Alle Infos im Überblick.

Biergarten im Hotbike Roadhouse in Bottrop

Ein Ort für den richtigen Biergarten-Flair ist das Hotbike Roadhouse an der Oberhausener Straße an. Seit 2010 ist das Hotbike Roadhouse in Bottrop und hat auf der Speisekarte nicht nur flüssige Erfrischungen, sondern auch eine Speisekarte mit Burgern und Co. Aktuelle Öffnungszeiten: Mittwoch und Donnerstag ab 15 Uhr, Freitag bis Sonntag ab 14 Uhr. Übrigens: Auch wenn das Hotbike Roadhouse an einer Hauptstraße liegt, so ist doch der Köllnische Wald nicht weit.

Biergärten in Bottrop: An der Grafenmühle lässt sich bereits draußen sitzen

An der Grafenmühle gibt es verschiedene Möglichkeiten, draußen zu sitzen. Im Woodpecker’s, bekannt für typisch amerikanische Küche mit Burgern und Co., ist die Terrasse geöffnet. Vorteil: Dort sitzt man ganz gut geschützt – und kann im Zweifel auch schnell ins Innere des Roadhouses wechselnd, das täglich von 9 bis 1 Uhr nachts geöffnet hat.

Auf der Terrasse am Woodpecker’s an der Grafenmühle in Bottrop sitzt man gut geschützt. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Biergärten in Bottrop: Beach-Club-Atmosphäre

Der klassische Biergarten „Chill In The Mill“ samt Grill gegenüber von Woodpecker’s, in dem bei richtig warmen Wetter sogar Beach-Club-Atmosphäre aufkommen kann, bietet die passende Abkühlung für warme Tage. Hier können die Gäste auf Bierbänken oder Beach-Möbeln Platz nehmen.

Biergarten in Bottrop: Das Passmanns

2022 eröffnete der Biergarten am Passmanns (Kirchhellener Straße 57). Hier hat Betreiber Michael Pelikan von der Stadt ein Stück der Grünfläche hinter dem kleinen Parkplatz an der Kirchhellener Straße gepachtet. Dort hat er eine rund 150 Quadratmeter große Terrasse bauen lassen, auf der 60 Gäste Platz finden. Seitdem können Gäste hier das Biergarten-Feeling erleben und sich entspannen.

Treiben auf der Gladbecker Straße oder Ruhe im Innenhof der Kneipe Hürter

Noch zentraler gelegen ist das Hürter auf der Gastromeile. Auch hier gibt es 60 Plätze auf zwei Außenbereichen – wer es etwas trubeliger mag, sitzt vorne auf der Gladbecker Straße, im Hofbereich bietet die mediterrane Terrasse etwas mehr Ruhe.

Biergärten in Bottrop: Das Passmanns an der Kirchhellener Straße. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Biergärten in Bottrop: Zechentreff an der Erlebniswelt Eloria

Außerdem gibt es den Zechentreff neben der Eloria Erlebniswelt mit Blick auf den Malakoffturm. Seit dem 1. Mai läuft die Saison. Ab dann wird der Biergarten mit Zechenatmosphäre von Mai bis September, samstags und sonntags zwischen 14 und 22 Uhr geöffnet sein. Hunde sind übrigens dort auch wilkommen. Bei einem sommerlichen Schauer können die Gäste nach drinnen ausweichen

Biergarten am Alpincenter Bottrop

Der höchstgelegene Biergarten der Stadt liegt am Alpincenter Bottrop. Direkt an der Rekord-Skihalle auf der Halde Prosperstraße gelegen, bietet sich den Gästen hier ein weiter Blick über die Stadt und Teile des Ruhrgebiets. So lässt sich bei Sommerwetter eine Erfrischung mit tollem Ausblick verbinden. Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag ab 14 Uhr, Wochenende und Feiertage ab 11 Uhr.

Außengastro geöffnet Bottroper Lokale mit Außengastronomie bieten bei gutem Wetter vielfach auch schon Plätze unter freiem Himmel an. In unserer Übersicht fehlt noch ein klassischer Biergarten? Dann melden Sie sich per E-Mail bei uns unter redaktion.bottrop-waz@funkemedien.de

