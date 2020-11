Bezirksbürgermeister: „Wegsperren ist keine Lösung“

Die Herde von Schäfer Kurt Opriel in Hünxe hinter dem Flugplatz Schwarze Heide ist nach Zählung des Bürgerforums Gahlen en. Am frühen Mittwochmorgen wurde ein trächtiges Mutterschaf mit einem Kehlbiss getötet. Bezirksbürgermeister Ludger Schnieder widerspricht der Ansicht des Naturschutzbundes Nabu, Tierhalter sollten ihre Tiere vor den beiden Wölfen schützen, indem sie sie in den Stall sperren.

„Das Wegsperren von Tieren, die naturgemäß nicht in Ställen gehalten werden und sich auch dort nicht wohl fühlen hat aus meiner Sicht nichts mit Naturschutz zu tun, sondern ist falsch verstandener Naturschutz.“

„Wie werden wir geschützt?“

Wenn Wiesen, die nach den Vorgaben des Landesumweltamtes Lanuv ordnungsgemäß eingezäunt sind, keinen Schutz mehr vor einem Wolfsangriff böten, sei den Besitzern der Tierrassen gestattet, offen über alle Maßnahmen zum Schutz ihrer Tiere nachzudenken. „Wenn Nutztiere gerissen werden, die offiziell auf der Roten Liste bedrohter Rassen stehen und deren Bestand geringer ist als die Wolfspopulation in Deutschland, ist die Frage erlaubt, wer denn hier geschützt werden muss. Wenn Wolfsrisse immer näher an bewohnte Gebiete rücken, sei den Bürgerinnen und Bürgern gestattet, Angst um ihre Kinder zu haben und zu fragen: Wie werden wir geschützt? Wenn Pferde oder Ponys, die Sommer wie Winter draußen auf der Weide leben, dort nicht mehr sicher sind, sei die Frage gestattet welches Recht denn hier beschnitten wird.“

Wölfe mit dem Verhalten von „Gloria“ würden in anderen Bundesländer als Problemwölfe eingestuft. Es gehe hier nicht um einen einmaligen Übergriff, sondern um ein atypisches Verhalten eines einzelnen Wolfes. Schnieder glaubt, dass das Festhalten an diesem auffälligen Wolf die Akzeptanz gegenüber dem „Wildtier Wolf“ in der Bevölkerung schwinden lässt. Er ruft alle Seiten dazu auf, gemeinsam nach einer Lösung zu suchen, da es allen um Natur- bzw. Artenschutz gehe.