Bezirk Bottrop/Gladbeck: Pfadfinder feiern wieder Georgstag

Bottrop/ Gladbeck. Es ist der erste Georgstag des DPSG-Bezirks nach der Pandemie. Acht Pfadfinderstämme treffen sich am 23. April im Freizeitpark Schloss Beck.

Der Georgstag feiert bei Pfadfindern in Bottrop und Gladbeck ein Comeback. Wegen der Pandemie musste der Gedenktag des Schutzpatrons der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) in den vergangenen Jahren ausfallen. Nicht dieses Mal. Am Sonntag, 23. April, trifft sich der Bezirk Bottrop/ Gladbeck im Schloss Beck. Die Vorfreude auf ein Wiedersehen könnte kaum größer sein.

André Philipps, Vorsitzender des Bezirks, sagt: „Es wäre ein schönes Bild, wenn alle Plätze in der Marienkäferbahn mit Pfadfindern in Kluft besetzt sind.“ Ab 10 Uhr startet der Georgstag. Acht Stämme sind eingeladen. Vier aus Gladbeck (St. Josef, St. Elisabeth, St. Lamberti, Zweckel) und vier aus Bottrop (Herz-Jesu, Impeesa, St. Peter, St. Pius/Philippo Neri).

Nächstes Jahr: Pfingstwochenende des DPSG-Bezirks in Haltern am See

Der Bezirksvorsitzende erklärt, warum dieser erste Georgstag nach Corona so dermaßen wichtig ist. „Die Kinder und Jugendlichen sollen sich nach so langer Zeit endlich mal wiedersehen, treffen und zusammen etwas unternehmen.“ In den zurückliegenden Monaten haben sich die Stämme in erster Linie auf die eigene Arbeit konzentriert. Die Pandemie wirkt nach. „Es gibt viele neue Wölflinge“, sagt Philipps, „die noch nie über ihre Stammesgrenze hinaus geschaut haben.“

Mit Wölflingen sind Jungen und Mädchen im Alter von sieben bis zehn Jahren gemeint. In dieser Altersgruppe verzeichnen die Stämme im Bezirk einen großen Zulauf. Anders sieht es zum Beispiel in der Pfadfinder-Stufe aus. „Ab einem Alter von 14, 15 Jahren wird es schwieriger, Leute zu motivieren“, sagt André Philipps. Auch Gruppenleiter für die Stufen sind je nach Stamm mitunter rar gesät.

Der Georgstag soll deshalb helfen, dass alle Pfadfinder im Bezirk Bottrop/ Gladbeck wieder näher zusammenrücken. Immerhin steht ein Großereignis vor der Tür. Im nächsten Jahr will man gemeinsam ein Pfingstwochenende auf dem Zeltplatz auf dem Annaberg in Haltern am See feiern.

Gerne stehen die Pfadfinder am Georgstag, 23. April, im Schloss Beck für interessierte Familien mit Kindern bei Fragen über ihre Aufgaben zur Verfügung.

Täglich wissen, was in Bottrop passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop