Einen schweren Unfall verursachte eine betrunkener Fahrer am Samstagabend auf der Horster Straße/Braukstarße in Bottrop.

Betrunken am Steuer

Betrunken am Steuer Betrunkener Fahrer verletzt Fußgängerin in Bottrop schwer

Bottrop. Eine 35-jährige Frau aus Gelsenkirchen wurde bei einem Verkehrsunfalls lebensgefährlich verletzt. Pkw-Fahrer aus Gladbeck war stark angetrunken.

Lebensgefährlich verletzt wurde eine Frau, als sie am Samstagabend von einem Pkw erfasst wurde. Als die 35-jährige Gelsenkirchenerin bei Dunkelheit die Fahrbahn der Horster Straße (B224) in Höhe der Braukstraße überqueren wollte, wurde sie gegen 20.40 Uhr von einem 41-jährigen Gladbecker angefahren, der mit seinem Mazda auf der B224 in Richtung Essen unterwegs war. Das teilte nun die Polizei mit.

Unfallopfer kam ins Krankenhaus ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben

Die Frau wurde durch die Wucht des Aufpralls hochgeschleudert und blieb besinnungslos am Fahrbahnrand liegen. Nach erster Versorgung durch ein Notarzt-Team wurde die Frau - ohne das Bewusstsein wieder erlangt zu haben - in ein Krankenhaus gebracht. Der Mazda-Fahrer war betrunken. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop