Verkehrsgeschehen Betrunkener Fahrer rammt in Bottrop ein parkendes Auto

Bottrop. 36-jähriger Autofahrer aus Bottrop verursacht Schaden in Höhe von 19.500 Euro auf dem Eigen. Sein Führerschein wurde eingezogen.

Ein mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stehender Autofahrer aus Bottrop ist am Sonntagabend gegen 20 Uhr auf dem Nordring in Bottrop-Eigen in einen geparkten Pkw gefahren. Der Schaden wird auf rund 19.500 Euro geschätzt.

Der Führerschein des Bottropers wurde sichergestellt

Ein Arzt entnahm dem Unfallfahrer eine Blutprobe. Der Führerschein des 36-Jährigen wurde sichergestellt. Ihn erwartet unter anderem eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkoholeinfluss.