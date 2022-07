Polizei Betrunken am Steuer: Bottroper verursacht Unfall in der Boy

Bottrop. Ein 27-Jähriger ist in Bottrop mit seinem Transporter von der Fahrbahn abgekommen. Die Polizei hat festgestellt, dass er Alkohol getrunken hatte.

Ein 27-jähriger Bottroper hat am späten Sonntagabend mit seinem Transporter einen Unfall in der Boy verursacht. Der Unfall ereignete sich am Kreisverkehr der Johannesstraße. Der Mann fuhr aus dem Kreisverkehr auf die Gungstraße, kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Auto.

Vor Ort ergaben sich für die Polizei erste Hinweise auf den Konsum von Alkohol. Auf der Wache nach deshalb ein Arzt dem Fahrer einen Blutprobe ab. Außerdem stellt die Polizei den Führerschein des 27-Jährigen sicher. Sein Auto musste abgeschleppt werden, weil es nicht mehr fahrbereit war. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro, so die Schätzung der Polizei. Gegen den Fahrer wurde ein Verfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss eingeleitet.

