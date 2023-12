Die Polizei fahndet nach zwei Männern, die in einem Supermarkt in Bottrop betrogen haben.

Fahndung Betrüger in Bottroper Supermarkt: Wer kennt diesen Mann?

Bottrop. Zwei Männer haben Geld aus einem Supermarkt gestohlen. Von einem der beiden gibt es ein Foto. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Zwei Männer haben am 9. September gegen 13 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft Im Fuhlenbrock behauptet, Geld wechseln zu wollen. Während des Wechselvorgangs entwendeten sie aber einen dreistelligen Betrag und flüchteten. (Lesen Sie hier:Warum Fahndungsfotos so spät veröffentlicht werden.)

Einer der beiden Männer wurde von einer Überwachungskamera erfasst. Die Polizei fahndet nun mit Fotos. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0800 2361 111 entgegen.

Die Polizei fahndet nach diesem Mann. Foto: WAZ

Täglich wissen, was in Bottrop passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop