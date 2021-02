Unter Auflagen Betriebskantinen in Bottrop dürfen wieder öffnen

Bottrop Gewerkschaft begrüßt den Beschluss der Landesregierung. In Bottrop profitieren Beschäftigte in der Lebensmittelindustrie.

Nach einem neuen Beschluss der Landesregierung dürfen Betriebskantinen in Bottrop unter Auflagen wieder öffnen. Das teilt die Gewerkschaft NGG mit.

Die bisherige Corona-Verordnung schrieb die komplette Schließung der Kantinen vor. Doch in vielen Industriebetrieben ist der Verzehr von selbst mitgebrachten Speisen nur in diesen Räumen erlaubt. NGG-Sekretär Adnan Kandemir: „Jetzt herrscht endlich Klarheit: Wenn Mindestabstände eingehalten werden und ein Hygienekonzept vorliegt, darf auch wieder in der Betriebskantine gegessen werden.“

In Bottrop profitiere von der Neuregelung ein Großteil der Beschäftigten in der Lebensmittelindustrie.

