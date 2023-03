Besetzungsliste fürs Kirchhellener Mallorca-Festival steht

Bottrop-Kirchhellen. In den sozialen Netzwerken wird für das Festival bisher nur Stargast Mickie Krause genannt. Aber Ina Colada sitzt natürlich an der Quelle.

Ina Coladas drittes Open Air-Heimspiel in Kirchhellen steigt am Samstag, 3. Juni, zum zweiten Mal am Ekampsweg. Und wer an ihrem Tapas-Lokal „Lennox“ am Johann-Breuker-Platz vorbeikommt, der kann auch schon sehen, wer alles mitmachen wird.

Auf Facebook und auf der Reservierungsplattform „Reservix“ war bisher nur Mickie Krause als Top-Act angekündigt. Als Gastgeberin sitzt Inga Riegel aka Ina Colada aber natürlich an der Quelle und hat auf dem Plakat in ihrem Schaufenster schon die Leerstellen aufgefüllt. Lorenz Büffel wird dabei sein, Stefan Stürmer auch wieder, Freundin Carina Crome, mit der sie im nasskalten Corona-Advent Glühwein an der Hauptstraße verkauft hat. DJ Marco Mzee wird gewohnt souverän die Umbaupausen bespielen, und Kumpel Don Francis wird auch wieder eingeflogen.

Ein weiterer Name macht Vorfreude auf musikalischen Spaß abseits der Partyschlager-Musikfarben: „Amy’s“ sind wieder dabei. Die Band aus Inga Riegels alter Schule, die sich den Rock-Coversongs verschrieben hat und mit der Inga Riegel beim Festival 2022 die Party so was von gerockt hat, dass Veranstalter Arthur Riegel schon um ihre Stimme beim abendlichen Soloauftritt fürchtete. Die war aber dann noch kraftvoll genug da

Der Vorverkauf läuft. Karten (27 Euro plus Gebühren) bei reservix.de. Dort gibt es diesmal auch VIP-Tickets zum Preis von 169 Euro. Dafür gibt es einen VIP-Bereich mit Büffet, Freigetränken und Toiletten sowie die Chance auf ein „Meet & Greet“ mit den Top-Acts.

