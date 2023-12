Bergbau-Nostalgie: Bottrops Kultmusiker geben Benefizkonzert

Pluta & Kumpelzz erinnern mit einem Rockkonzert an das Bergbau-Ende vor fünf Jahren in Bottrop. Hier ist die Band bei ihrem Auftritt in der Heilig Kreuz-Kulturkirche zu sehen.

Bottrop. Mit dem Steigerlied beginnt das Rockkonzert für den guten Zeck, das bekannte Bottroper Musiker auf Prosper II geben. Diese Bands sind dabei.

„Glück auf, Glück auf, der Steiger kommt!“ Nur fährt er bei der Nacht eben nicht mehr ins Bergwerk ein. Lokale Musikgrößen um den Bottroper Kultmusiker Jürgen Pluta erinnern daher mit einem gemeinsamen Rockkonzert im Eloria-Zechentreff auf dem alten Pütt Prosper II an das Ende des deutschen Steinkohlenbergbaus in Bottrop. Und das Konzert an der Knappenstraße wird am Freitag, 29. Dezember, um 18.56 Uhr mit dem Steigerlied beginnen.

Seit dem endgültigen Ende des aktiven deutschen Steinkohlebergbaus auf dem Bergwerk Prosper-Haniel am 21. Dezember 2018 rocken „Pluta & Kumpelzz“ einmal mehr zu Ehren der Ex-Bergleute. Schon zum vierten Mal, wie Bandlegende Jürgen Pluta mitteilt. Dieses Mal findet das Konzert allerdings zeitlich um acht Tage versetzt in der Eloria-Bar-Lounge statt. „Pluta & Kumpelzz“ verbinden ihren Auftritt auch diesmal wieder mit einem Charity-Gedanken.

Reinerlös des Konzerts dient zwei Bottroper Hilfsinitiativen

Der gesamte Reinerlös soll jeweils zur Hälfte dem Bottroper Hospiz sowie dem Bottroper Förderverein „Hope Nursery School Ruanda“, der sich in dem ostafrikanischen Land um Kinder kümmert, zugute kommen. „Die Eloria Bar-Lounge muss voll werden, die Begünstigten brauchen jeden Cent und werden sich bedanken“, meint Jürgen Pluta. Mehr als 15 Musiker engagieren sich für die gute Sache und verzichten auf Gagen. Auch die Macher der Event-Location auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Prosper II unterstützen das Benefizkonzert und stellen die Bar-Lounge kostenlos zur Verfügung.

Getränke und Speisen, wie Pommes und Currywurst, werden angeboten. Einlass ist ab 18 Uhr. Nach dem gemeinsamen Steigerlied treten folgende Bands in dieser Reihenfolge auf: Masters & Commander, zu der auch der Bottroper Kabarettist Benjamin Eisenberg gehört, sowie „Tallyman“ mit Jürgen Pluta, Many Miketta, Klaus Tintelott und dann die „Dirty Tigers“ um Bernd Schulz sowie schließlich „Pluta & Kumpelzz“, bei denen ebenfalls wieder Many Miketta oder Klaus Tintelott mitspielen. Weiterer Gast ist Dieter Thelen, Sänger der legendären Rickets.

Eintrittskarten zum Preis von 15 Euro gibt es im Musikforum, Am Pferdemarkt 2, sowie bei Musik Brödel, Gladbecker Straße 14, in Bottrop. Auswärtige können die Tickets telefonisch reservieren lassen: Musikforum 02041/20177, Musik Brödel 02041/5680301.

