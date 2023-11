Benzin-Dieb in Bottrop: Wer kennt diesen Mercedes-Fahrer?

Bottrop. Die Polizei fahndet mit einem Foto nach einem Tankstellenbetrüger. Der Mercedes-Fahrer hat in Bottrop-Kirchhellen getankt und nicht bezahlt.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem mutmaßlichen Tankbetrüger, der in Bottrop Benzin gestohlen hat.

Der Mann ist bereits am 24. Juli gegen 19 Uhr mit einem Mercedes zu einer Tankstelle in Kirchhellen gefahren, tankte und fuhr weg, ohne zu bezahlen. Die Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass an dem Mercedes falsche Kennzeichen montiert waren. Jetzt wird per Öffentlichkeitsfahndung nach dem Tatverdächtigen gesucht.

Wer den Tatverdächtigen erkennt oder weiß, wo er sich aufhält, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0800 2361 111 bei der Polizei zu melden.

