Benzin-Dieb flüchtet in Bottrop: Polizei sucht mit Foto

Bottrop. Ein Mann hat Ende August in Bottrop sein Auto vollgetankt und ist weggefahren, ohne zu bezahlen. Jetzt sucht die Polizei mit Foto nach ihm.

Keine gute Idee, trotz der hohen Benzinpreise zu der Zeit: Am 30. August hat ein Mann gegen 20.20 Uhr sein Auto an einer Tankstelle an der Kirchhellener Straße in Bottrop vollgetankt, ohne zu bezahlen.

Er fuhr einen silberfarbenen Skoda, die Nummernschilder an seinem Auto waren gestohlen. Er wird als schlank mit dunklen Haaren beschrieben, die Polizei fahndet nun mit diesem Foto:

Die Recklinghäuser Polizei fahndet mit diesem Bild. Foto: Polizei Recklinghausen

Falls Sie Hinweise zu dem Tatverdächtigen oder dessen Aufenthaltsort geben können, melden Sie sich bitte unter 0800 2361 111 bei der Polizei in Recklinghausen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop