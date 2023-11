Benefizkonzert auf Hof Schmücker: Ist der Rekord zu knacken?

Bottrop-Kirchhellen. Der Rotary-Klub Gladbeck-Kirchhellen bittet zum Adventskonzert für den guten Zweck. Zuletzt kamen 25.000 Euro zusammen. Geht da noch mehr?

Das Benefizkonzert im Advent auf dem Hof Schmücker des Rotary-Klubs Gladbeck-Kirchhellen ist ein fester Bestandteil des Vorweihnachtsprogramms im Dorf. Die amerikanische Jazz-Sängerin Richetta Manager stellt wie in den Vorjahren ein swinglastiges Programm zusammen. Der Erlös des Konzertes geht dieses Mal an das Bottroper Frauenhaus. Das Konzert findet statt am Sonntag, 17. Dezember, ab 17 Uhr im adventlich geschmückten Innenhof zwischen Restaurant und Hofmarkt (Auf der Höhe).

Fester Bestandteil des Programms sind Wolfgang Wilger und seine Band sowie der „Junge Chor Beckhausen“ aus Gelsenkirchen, mit dem Wilger oft und gern zusammen musiziert. Der Keyboarder und Kirchenmusiker hat als musikalischer Leiter das Musical „Vom Geist der Weihnacht“ in die Musicaltheater vieler deutscher Städte gebracht und bringt im Gelsenkirchener „Musiktheater im Revier“ Produktionen auf die Bühne.

Stimmungsvoll: Familie Schmücker hat ihren Hof für das Konzert vorweihnachtlich dekoriert, Glühweinstände und Feuerschalen inklusive (Archivbild). Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Als Solist dabei ist Sänger Dennis Legree, Teil des Trios „The Soul Tenors“, Mitglied der Musical-Tourproduktion „Dirty Dancing“ und Experte für den Sound von Quentin Tarantino. Mit dem Deutschen Filmorchester Babelsberg hat er im Frühjahr 2019 „Eine Nacht mit James Bond“ auf die Konzerthaus-Bühnen in Dortmund, Essen und Köln gebracht.

Ebenfalls auf der Bühne steht Inga Krischke, als „Scaramouche“ weibliche Hauptrolle der Musical-Tourneeproduktion „We Will Rock You“. Zur Zeit ist sie als Susan in Jonathan Larsons Rockmusical „Tick, Tick...Boom!“ am Gelsenkirchener Musiktheater im Revier und als Sally Bowles in zwei verschiedenen „Cabaret“- Inszenierungen in Düsseldorf und Stuttgart zu sehen.

Zusammengebracht hat diese Musiker Richetta Manager. Die langjährige Opernsängerin am Gelsenkirchener Musiktheater mit Wurzeln in Kansas singt heute Pop, Soul und vor allem Jazz in verschiedenen musikalischen Ensembles und Bands. In Chören ist sie Gast für Spirituals und Gospels. „Die Gäste erwartet Soul, Gospel, amerikanische Weihnachtslieder und natürlich das Rudelsingen“, sagt die Sängerin.

Der Rotary-Club Gladbeck-Kirchhellen wird den Erlös des Konzertes dem Frauenhaus Bottrop spenden. Er wird betrieben von der Arbeiterwohlfahrt Gelsenkirchen/Bottrop. Beim letzten Konzert brachten Gäste und Sponsoren die bisherige Rekordsumme von 25.000 Euro zusammen. Geht da noch was?

Der Ticketvorverkauf startet ab dem 4. Dezember. Karten gibt es am Schmücker Hof, bei Optik Hahne in Gladbeck, der Vereinten Volksbank sowie den Ele-Centern in Bottrop, Gladbeck und Gelsenkirchen. Tickets online unter www.vb-shop.de. Erwachsene zahlen 15 Euro, Schüler 10 Euro. An der Abendkasse kosten die Tickets 18 Euro.

