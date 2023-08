Beliebtes Maislabyrinth in Bottrop-Kirchhellen eröffnet

Auf Hof Miermann in Bottrop-Kirchhellen ist alles Familiensache: Felix, Johannes, Judith und Tochter Tilda Miermann zeigen das Maislabyrinth, das am zweiten Augustwochenende eröffnet.

Bottrop-Kirchhellen. Auf über 50.000 Quadratmetern erstreckt sich das Maislabyrinth von Hof Miermann in Bottrop-Kirchhellen. Das Programm geht bis Halloween.

Mit einwöchiger wetterbedingten Verspätung wird am kommenden Wochenende Miermanns Maislabyrinth eröffnet. Dieses Mal kann man an einem einzigen Tag die ganze Welt bereisen.

Hineinkommen ist nicht schwierig, schließlich steht ein großes Plakat vor dem Eingang zum diesjährigen Miermanns Maislabyrinth. Aber die Fragestellung darunter lautet: „Die Welt steht Kopf, findest du heraus?“ War noch im letzten Jahr Kirchhellen mit seinen Vereinen das Motto, so hat die Familie Miermann in diesem Jahr die ganze Welt nach Kirchhellen geholt und im Labyrinth abgebildet, dabei die sieben Kontinente im riesigen Maisfeld freigelassen und mit Irrwegen verbunden.

Maislabyrinth auf 50.000 Quadratmetern in Bottrop-Kirchhellen

Die Erdteile sind entsprechend dekoriert und mit mottobezogenen Spielen versehen. Es gibt einiges zu entdecken, ein Gewinnspiel führt mit Fragen zu den Kontinenten durch das 50.000 Quadratmeter große Labyrinth, „um auch den Weg zum Ziel zu machen“. Von einer hohen Strohburg kann man so quasi über die ganze Welt blicken.

Eigentlich sollte das Event für Weltentdecker bereits am ersten August-Wochenende starten, aber die starken Regenfälle der letzten Wochen zwangen zur Verschiebung. Jetzt soll der Start am kommenden Wochenende, 12. und 13. August, erfolgen. Dabei ist man in diesem Jahr schon bewusst viel später dran als in den beiden Jahren zuvor.

Einerseits, um eine Pause nach der anstrengenden Spargelsaison, vor dem anstehenden Schützen-und Brezelfest und dem traditionellen Kartoffelfest zu haben und andererseits, um die Aktion bis Ende Oktober zu ziehen. Deshalb hat der Hof Miermann den Mais erst Ende Mai gesät, um die Saison auch noch an Halloween mit „Gruselnächten“ und schaurigem Spaß in der Dämmerung bei entsprechender Dekoration abschließen zu können.

Sämaschine setzt Maislabyrinth-Planung per GPS um

An den Aktionswochenende stehen auch die Hüpfburg, die Grillstation, der Getränkewagen, die beliebte Zuckerbude und der Eisstand bereit für den erwarteten großen Andrang. Auf dem Hof Miermann ist alles Familiensache. Vater Johannes senior hatte die Idee zum Irrgarten, nachdem das Schützenfest 2020 coronabedingt abgesagt werden musste und seinen Jungs Johannes junior und Felix gesagt: „Setzt das um!“

Das Maislabyrinth von Hof Miermann aus dem Jahr 2021: Beliebter Ausflugsort für Familien. Foto: Miermann

Gesagt, getan: Früher hätte man den Mais gesät und die Wege und freien Stellen mühsam heraus geschnitten, gemäht oder gehackt. Johannes und Felix Miermann setzen aber jetzt auf neuere aber schon bewährte Technik. Judith Miermann, Ehefrau von Johannes, hat die Karte geplant und erstellt, über GPS setzte die Sämaschine die Karte in die Pflanzung um.

Die Wetterextreme haben dem Mais, der inzwischen dicht und mehr als mannshoch steht, nicht ernsthaft zugesetzt. Allerdings musste das Feld in diesem Jahr gewechselt werden, das Labyrinth ist nicht wie 2022 vor dem Hof, sondern auf dem Feld hinter dem Hof. Der Grund hat wieder mit dem Schützenfest zu tun, da das vordere Feld als Festwiese für die Parade gebraucht wird.

Das Maislabyrinth ist täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet Eintrittskarten gibt es im Hofladen für sechs Euro pro Person ab drei Jahren, Parkplätze sind auf dem Hof vorhanden. Die Termine der Aktionswochenende gibt es auf der Homepage: www.miermanns-scheune.de

