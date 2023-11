Bekanntes Trio spielt Kammermusik in Bottrops Kulturkirche

Das Morgenstern-Trio mit Catherine Klipfel am Klavier, Stefan Hempel (Geige) und Emanuel Wehse am Cello tritt im Dezember in der Bottroper Kulturkirche auf.

Bottrop. Das Morgenstern-Trio hat von Essens Folkwang-Universität aus viele internationale Konzertpodien erobert. Jetzt gibts ein Gastspiel in Bottrop.

Das Morgenstern-Trio gehört zu den bekannten Kammermusik-Ensembles, die weit über das heimatliche Ruhrgebiet hinaus einen Namen haben. Benannt nach dem Dichter Christian Morgenstern (1871-1914) hat sich das Klavier-Trio 2005 an der Essener Folkwang-Universität gegründet.

Seither haben die Interpreten Catherine Klipfel (Klavier), Stefan Hempel (der 2009 auf Nina Reddig an der Violine folgte) und der Cellist Emanuel Wehse nicht nur ein umfangreiches Repertoire erarbeitet, sondern auch zahlreiche Preise eingeheimst und sind an großen Konzerthäusern und bei bekannten Festivals aufgetreten. Dazu gehören Philharmonien in Essen, Köln oder Berlin aber auch das traditionsreiche Amsterdamer Concertgebouw, der Wiener Musikverein oder die Carnegie all in New York.

+++ Nachrichten aus Bottrop direkt ins Postfach: Hier geht es zum Bottrop-Newsletter +++

Am Sonntag, 10. Dezember, 17 Uhr, spielt das Morgenstern-Trio in der Kulturkirche Werke wie Beethovens „Gassenhauer-Trio“, das Klaviertrio op. 49 von Felix Mendelssohn-Bartholdy sowie der französischen Komponistin Germaine Tailleferre (1892-1983).

Karten (15 Euro) gibt es im Vorverkauf bei Foto Lelgemann (Altmarkt), in der Humboldt-Buchhandlung (Kirchhellener Straße) sowie im Musikforum am Pferdemarkt. Für Mitglieder des Fördervereins Kulturkirche ist der Einritt frei.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop