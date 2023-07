Bekannte Bottroper spenden für Rathaus-Bürgerbegehren

Leerstand in der Bottroper Fußgängerzone: Das teilweise leere ehemalige Karstadt-Gebäude an der Hansastraße wäre für die Bürgerinitiative als ein zukünftiger Verwaltungssitz denkbar.

Bottrop. Die Geldsammlung für das Bürgerbegehren gegen den Rathausneubau endet am Donnerstag. Auch diese bekannten Bottroper haben schon etwas gespendet.

Der Lenkungskreis des Bürgerbegehrens „Neustart Bottrop“ kündigt in seinem Newsletter für die kommenden Wochen den Beginn der Unterschriftensammlung an. Der Kreis aus Unternehmern, Geschäftsleuten sowie Anwohnerinnen und Anwohnern aus Bottrop, der das Bürgerbegehren angestoßen hat, verfolgt das Ziel, dass die Stadtverwaltung mit ihren Dienstellen und Büros in eines oder in mehrere der teilweise oder komplett leerstehenden Gebäude in der Stadtmitte einzieht.

Den von der Stadt geplanten Anbau eines neuen Verwaltungssitzes an das historische Bottroper Rathaus wollen die Bürgerinnen und Bürger verhindern. Voraussetzung für den Start der Unterschriftensammlung sei eine Kostenabschätzung für dieses Vorhaben, die die Verwaltung inzwischen ausgearbeitet hat. Der Lenkungskreis widerspricht der Darstellung der Stadtverwaltung, wonach seine Mitglieder bereits über diese Kostenschätzung informiert worden seien. Baudezernent Klaus Müller will die Kostenabschätzung an diesem Donnerstag allerdings auf jeden Fall auch öffentlich näher vorstellen.

Spendensammlung fürs Bürgerbegehren endet am Donnerstag

Der Lenkungskreis bittet die Bürgerinnen und Bürger noch einmal auch um finanzielle Unterstützung. Die sogenannte Crowdfunding-Aktion zur Finanzierung des Bürgerbegehrens läuft noch bis zum Donnerstag, 27. Juli. Bisher haben um die 130 Bürgerinnen und Bürger einen finanziellen Beitrag geleistet. Auf der Crowdfunding-Plattform werden in der Liste der Spenderinnen und Spender zum Beispiel auch der Bottroper Kabarettist Benjamin Eisenberg und Hans Gerd Borgmann, der Vorsitzende des Bottroper Einzelhandelsverbandes, namentlich genannt.

Bisher sind bei der Sammlung, die am 1. Juni begann, etwas mehr als 7300 Euro zusammengekommen. Der Lenkungskreis gibt an, dass das Geld für die Rechtsberatung und für die Bürgerbegehren-Kampagne selbst gebraucht werde. Sollte von dem Geld etwas übrig bleiben, werde es einer wohltätigen Einrichtung in Bottrop gespendet, heißt es. Dem Lenkungskreis für das Bürgerbegehren gehören folgende Personen an: Dirk Helmke (IG Rathausviertel), Christoph van Holt (Bremer-Baustoffe), Julia Kubik (Supermarkt Just VGN), Piet Metzen (Der Bottcast), David Schraven (Marktviertel-Café), und Vanessa Schreiber (Brautmoden etwas blaues)

An dem Crowdfunding teilnehmen können Unterstützerinnen und Unterstützer unter dieser Internetadresse: https://www.startnext.com/neustart-bottrop. Hier können Interessierte außerdem den Newsletter des Lenkungskreises über das Bürgerbegehren bestellen: https://neustart-bottrop.de.

