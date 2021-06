Verkehrsunfall Beim Abbiegen: Autofahrer kollidiert in Bottrop mit Radlerin

Bottrop. Ein Pkw-Fahrer aus Gladbeck und eine Radfahrerin aus Bottrop sind an einer Kreuzung zusammengestoßen. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht.

An der Ecke Prosperstraße/Glückaufstraßein Bottrop sind am Montagmorgen ein Autofahrer aus Gladbeckund eine Fahrradfahrerin zusammengestoßen. Die Bottroperin verletzte sich leicht.

Die verletzte Radlerin aus Bottrop wurde ins Krankenhaus gebracht

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war die Radfahrerin (30) gegen 7.30 Uhr auf der Prosperstraße in Richtung Ostring unterwegs. Gleichzeitig wollte der Autofahrer (20) von der Glückaufstraße auf die Prosperstraße abbiegen. Dabei kam es zum Unfall.

Die Frau stürzte und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 650 Euro.

