Bei einem Unfall in Bottrop ist ein Beifahrer schwer verletzt worden, meldet die Polizei.

Verkehrsunfall Beifahrer (62) wird bei Unfall in Bottrop schwer verletzt

Bottrop. Bottroper Autofahrer (55) sagt, dass er einer Katze ausweichen wollte. Dabei verlor er die Kontrolle. Laut Polizei soll er betrunken gewesen sein

Auf der Paßstraße in Bottrop hat es am späten Dienstagabend einen Verkehrsunfall gegeben, bei dem ein 62-jähriger Bottroper schwer verletzt wurde.

So schildert die Polizei den Unfallhergang: Ein 55-jähriger Autofahrer aus Bottrop war gegen 22.45 Uhr Richtung Innenstadt unterwegs. Nach eigenen Angaben wollte er in Höhe des Sportplatzes einer Katze ausweichen. Dabei verlor er die Kontrolle über das Auto und prallte gegen ein geparktes Fahrzeug am Straßenrand.

Polizei: Bottroper Autofahrer war wohl betrunken

Bei dieser Kollision wurde der 62-jährige Beifahrer schwer verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Fahrer blieb unverletzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 55-Jährige betrunken am Steuer. Auf der Wache wurde eine Blutprobe entnommen. Der Schaden an beiden Autos wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.