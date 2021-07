Verkehrsunfall in Bottrop Bei Zusammenstoß in Bottrop wird im Auto ein Baby verletzt

Bottrop. Bei dem Zusammenstoß zweier Autos auf der Friedrich-Ebert-Straße wurden in Bottrop vier Personen leicht verletzt, darunter auch ein Säugling.

Bei einem Zusammenstoß zweier Pkw auf der Friedrich-Ebert-Straße in Bottrop wurde auch ein Säugling leicht verletzt. Insgesamt gab es bei dem Verkehrsunfall vier Verletzte.

Wie die Polizei inzwischen berichtete, kam es zu diesem Verkehrsunfall, als ein 23-jähriger Autofahrer aus Duisburg, der am Sonntag gegen 17.30 Uhr auf der Friedrich-Ebertstraße in Richtung Innenstadt unterwegs war, nach links in die Horster Straße einbiegen wollte. Dabei kollidierte er mit dem Wagen eines 22-jährigen Autofahrers aus Dorsten, der die Friedrich-Ebert-Straße in entgegengesetzter Richtung befuhr.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden

Nach dem Bericht der Polizei wurden in dem Wagen des 22-Jährigen bei dem Zusammenstoß alle Insassen leicht verletzt, und zwar ein Säugling und zwei weitere Beifahrer sowie der Autofahrer selbst. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Sachschadenshöhe bei dem Unfall gibt die Polizei mit 10.000 Euro an.

