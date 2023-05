Bei der Wahl des Bottroper Jugendparlaments gibt es Probleme

Bottrop. In den Benachrichtigungen an junge Bottroper Wähler sind zum Wählen nötige QR-Codes nicht lesbar. Auch Links öffnen nicht. Und was geschieht nun?

Bei der Online-Wahl zum Jugendparlament in Bottrop stoßen junge Wählerinnen und Wähler offensichtlich auf technische Probleme, wenn sie ihre Stimmen abgeben möchten. Entsprechende Klagen junger Leute über Fehler beim Handling der Wahlbenachrichtigungen bestätigt inzwischen auch die Stadt. Betroffene Wählerinnen und Wähler werden auf der städtischen Internetseite gebeten, sich direkt an das Jugendamt zu wenden.

Ob und welche Konsequenzen die technischen Probleme bei den Stimmabgaben für die Wahl des Jugendparlamentes insgesamt haben werden, ließ Jugendamtsleiterin Daniela Bockholt bei einer Anfrage der WAZ-Redaktion allerdings unbeantwortet. Die Wahl zum Bottroper Jugendparlament läuft offiziell noch bis zum Donnerstag, 25. Mai, um 18 Uhr.

Bottroper Jugendparlament wird digital gewählt

Das Bottroper Jugendparlament wird in diesem Jahr zum ersten Mal digital gewählt. Es ist die zweite Jugendparlamentswahl in Bottrop überhaupt. Wegen der Sicherheitsbeschränkungen während der Corona-Pandemie war die Amtszeit des ersten Jugendparlamentes verlängert worden. Diesmal haben sich 37 junge Bottroperinnen und Bottroper um ein Mandat beworben. Rund 7300 junge Leute aus Bottrop im Alter von 13 bis 19 Jahren sind wahlberechtigt und können mitbestimmen, wer demnächst in das neue Jugendparlament einzieht.

Dazu hatten alle Wahlberechtigten Ende April per Post eine Wahlbenachrichtigung erhalten. Diese Benachrichtigungen enthalten einen QR-Code und einen Link zum Online-Wahllokal, erläutert die Stadtverwaltung. Die jungen Wählerinnen und Wähler erhielten in der Benachrichtigung außerdem einen persönlichen Benutzernamen und ein Einmalpasswort. Bei der Anwendung ist es dann allerdings zu Problemen gekommen. Entsprechende Klagen machten unter jungen Leuten und auch unter einigen Ratsleuten bereits die Runde.

Online-Wahllokal lässt sich nicht öffnen

„Bei einigen Wahlbenachrichtigungen ist der QR-Code aufgrund mangelnder Druckqualität nicht lesbar“, heißt es nun auch in einer städtischen Mitteilung. Außerdem könne es sein, dass sich das Online-Wahllokal je nach Browser- und Betriebssystemversion auf dem Endgerät nicht öffnen lasse, heißt es.

Die Stadt bittet betroffene Wahlberechtigte, Kontakt mit Nina Heithausen (02041/70-3654) und Mathias Lazinski (02041/70-4168) im Jugendamt aufzunehmen. Per E-Mail können betroffene Wahlberechtigte ihre Nachrichten an jugendparlament@bottrop.de senden.

Alle wichtigen Informationen zur Jugendparlamentswahl sind im Internet unter www.jugendparlament-bottrop.de zu finden.

