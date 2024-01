In den nächsten Wochen stehen mehrere Straßensperrungen wegen Baustellen in Bottrop an.

Verkehr Baustellen: Mehrere Verkehrseinschränkungen in Bottrop

Bottrop Wegen verschiedener Baustellen müssen mehrere Straßen in Bottrop zeitweise gesperrt werden. Betroffen ist auch eine wichtige Innenstadtkreuzung.

In den kommenden Tagen und Wochen stehen mehrere Straßenarbeiten in Bottrop an, die zu Verkehrseinschränkungen führen.

Am Dienstag, 23. Januar, wird der Kreuzungsbereich Kirchhellener Straße / Am Lamperfeld / Roonstraße sowie der Bereich Kirchhellener Straße 42 bis 60a vollgesperrt. Grund dafür sind Rodungsarbeiten. Eine Umleitung wird eingerichtet.

Mehrere Straßensperrungen in Bottrop

Vom 22. Januar bis zum 3. Februar ist die Straße Am Pieckenbrocksbach (Seitenstraße von An der Knippenburg) auf Höhe der Hausnummer 12 voll gesperrt. Eine Umleitungsstrecke wird eingerichtet. Die Grundstücke sind laut Straßenverkehrsamt jederzeit auch mit dem Auto zu erreichen. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle passieren. Grund für die Sperrung sind Arbeiten an der Schachtabdeckung und der Asphaltdecke.

Die Trappenstraße wird ab Freitag, 2. Februar, aufgrund des Straßenausbaus teilweise gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen den Hausnummern 49 bis 65; dort „wandert“ die Baustelle auf einer Länge von maximal 30 Metern. Eine Umleitung über die Rheinbaben- und die Aegidistraße sowie die Gladbecker Straße und die Scharnhölzstraße wird eingerichtet.

