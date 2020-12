Baustelle sorgt für Teilsperrung auf der Essener Straße

Arbeiten an der Wasserversorgung stehen auf der Essener Straße in Bottrop an.

Bottrop. In Bottrop stehen auf der Essener Straße Arbeiten an der Wasserversorgung an. Das hat Einfluss auf den Straßenverkehr.

Die Essener Straße in Bottrop wird ab Montag, 7. Dezember, im Bereich Kreuzung Einbleckstraße bis zu der Hausnummer 237 halbseitig mit Einsatz einer Ampel gesperrt. Aufgrund von Arbeiten an der Wasserversorgung wird die Baustelle in zwei Phasen geteilt und voraussichtlich bis Ende Mai andauern.

Abschluss der Maßnahme ist Ende Mai geplant

Während der ersten Phase – von Montag, 7. Dezember, bis Freitag, 18. Dezember, und von Montag, 4. Januar, bis Freitag, 12. Februar – wird die rechte Spur aus Richtung Prosperstraße bis zur Einmündung der Straße Am Rhein-Herne-Kanal gesperrt. In der zweiten Phase – ab Montag, 15. Februar – beginnt die halbseitige Sperrung nach der Einmündung der Straße Am Rhein-Herne-Kanal und reicht bis Höhe des Einrichtungshauses Poco. Die gesamten Arbeiten sollen bis Montag, 31. Mai, abgeschlossen sein.

