Baustart für den Generationenwald auf dem Eigen in Bottrop

Am Kirchschemmsbach hat die Emschergenossenschaft bereits ein Blaues Klassenzimmer eingerichtet. Nun beginnen die Arbeiten der Stadt am Generationenwald im Umfeld des Seniorenzentrums Schattige Buche.

Bottrop. Das Blaue Klassenzimmer am Kirchschemmsbach ist fertig, nun beginnen am Seniorenzentrum Schattige Buche die Arbeiten für den Generationenwald.

Schulunterricht unter freiem Himmel kombiniert mit einem Bewegungs- und Motorik-Pfad für Jung und Alt: So soll es zukünftig auf dem Eigen am Kirchschemmsbach aussehen. Während dort der Bau des „Blauen Klassenzimmers“ durch die Emschergenossenschaft bereits abgeschlossen ist, sind nun die vorbereitenden Maßnahmen zur Entwicklung des „Generationenwaldes“ angelaufen.

Die Umsetzung startet mit Umbauarbeiten am Eingangsbereich des Seniorenzentrums „Schattige Bucht“ an der Rheinbabenstraße. In weiteren Schritten werden im Waldbereich Spielpunkte und Sitzmöglichkeiten installiert sowie der bisherige Trampelpfad zu einem befestigten Weg ausgebaut. Insgesamt soll ein Großteil der Arbeiten in den kommenden zwei Monaten durchgeführt werden, sodass die Fläche im Frühling vollständig nutzbar ist.

Ein Kooperationsprojekt von Emschergenossenschaft und Stadt Bottrop

Die Aufwertung des Areals ist ein Kooperationsprojekt von Emschergenossenschaft und Stadt Bottrop, bei dem naturnahes Lernen mit einem Begegnungsort für Jung und Alt kombiniert wird. Bewegungs- und motorikfördernde Geräte für das körperliche Training sind dabei ebenso geplant wie Möglichkeiten zum Verweilen.

Für Fragen zu den Baumaßnahmen steht Quartiersmanager Christoph Schüle parat, unter 0151/72135199, oder per Mail: christoph.schuele@icm.de.

