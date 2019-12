Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bauprojekte liegen im Zeitplan

Vor wenigen Wochen sind bereits die ersten Mieter in die Mehrfamilienhäuser am Quartier „Zum Haldenblick“ in der Boy eingezogen. „Aktuell liegen wir über dem Zeitplan“, freut sich Stephan Patz, Geschäftsführer der Gesellschaft für Bauen und Wohnen. In den nächsten Wochen und Monaten werden weitere Mieter folgen.

Geplant ist die komplette Fertigstellung des Wohnquartiers „Zum Haldenblick“ für Mai 2020. Im Herbst 2020 sollen die finalen Arbeiten am Quartier „Germania-Eck“ an der Germaniastraße/ Ecke Scharnhölzstraße abgeschlossen sein.