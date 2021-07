Noch bevor die Feuerwehr Bottrop am Einsatzort eintraf, konnten Anwohner den Baumhausbrand an der Alsenstraße mit Gartenschläuchen löschen (Symbolbild).

Feuer im Garten Baumhaus brennt in Bottrop aus: Polizei sucht Zeugen

Bottrop. Erst brennt nachts ein Baumhaus an der Alsenstraße in Bottrop. Und kurz darauf im Nachbargarten ein Stück Rasen. Polizei sucht nach Brandursache.

Nach dem Brand eines Baumhauses und einer benachbarten Rasenfläche in Bottrop sucht die Polizei nun Zeugen.

Das ist passiert: An der Alsenstraße brannte in der Nacht zu Dienstag gegen 0.30 Uhr ein Baumhaus. Um 2.45 Uhr geriet dann im Nachbargarten ein Teil der Rasenfläche in Brand.

Anwohner in Bottrop löschen Feuer mit Gartenschläuchen

Das Baumhaus brannte vollständig aus. Anwohner löschten das Feuer mit ihren Gartenschläuchen, noch bevor die Feuerwehr eintraf. Das kleine Feuer auf der Rasenfläche konnten die Anwohner ebenfalls selbstständig löschen.

Um die Ursache für die Brände zu klären, hat das zuständige Kriminalkommissariat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die etwas zu den Vorfällen oder verdächtigen Personen sagen können. Hinweise nimmt die Polizei unter 0800 2361 111 entgegen.

