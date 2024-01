Bauernprotest: 50 Trecker rollen Montag durch Kirchhellen

So war‘s 2019: Damals trafen sich die Landwirte am Movie Park zur Fahrt nach Essen.

Bottrop-Kirchhellen Auch Landwirte aus Kirchhellen beteiligen sich am Montag an der „Schlepper-Sternfahrt“ nach Recklinghausen. So wollen sie fahren.

Auch aus Kirchhellen wird am Montagmorgen ein Trecker-Konvoi Richtung Recklinghausen rollen. Der Westfälisch-Lippische Landwirtschaftsverband (WLV) bleibt bei seinem Protestaufruf für die nächste Aktionswoche, auch wenn die Bundesregierung die Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Kraftfahrzeuge beibehalten will.

„Wir nehmen die Bundesregierung beim Wort, dass die zugesicherte Beibehaltung der Kfz-Steuerbefreiung im Haushalt tatsächlich Umsetzung findet“, sagt WLV-Sprecherin Laura Jacobs. „Dennoch bleibt es dabei, dass unsere landwirtschaftlichen Betriebe keine weiteren Einschnitte beim Agrardiesel hinnehmen können. Wir streiten friedlich und demokratisch für das Anliegen des Berufsstandes.“

Landwirte blockieren Verkehr ab 8.30 in Bottrop-Kirchhellen

Dazu werden sich am Montag gegen 8 Uhr rund 50 Trecker und Schlepper am Josef-Terwellen-Platz am Brauhaus treffen. Der Konvoi rollt voraussichtlich ab 8.30 Uhr über den Kirchhellener Ring und die Baustelle Hackfurthstraße über die Rentforter Straße Richtung Gladbeck.

Die Polizei wird den Konvoi begleiten und warnt: „Verkehrsteilnehmer sollten am Montag mehr Zeit einplanen und auch damit rechnen, dass es im öffentlichen Nahverkehr zu Verspätungen kommen kann.“

