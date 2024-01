Bauern informieren auf Bottrops Markt und verschenken Äpfel

Manchmal muss man auch runter vom Hof und über anderes reden, findet Philipp Maaßen (hier mit Ehefrau Alina Maaßen im Hofladen). Am 13. Januar verteilt er von 9 bis 12 Uhr mit Kollegen regionale Äpfel auf Bottrops Wochenmarkt und hofft, mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen.

Bottrop Fünf Landwirte aus Bottrop und Kirchhellen kommen am Samstag auf den Wochenmarkt. Sie wollen mit den Bürgerinnen und Bürgern reden.

Nicht blockieren, sondern reden, das ist das Motto von fünf Landwirten aus Kirchhellen und Bottrop, wenn sie am Samstagmorgen auf dem Bottroper Wochenmarkt stehen. „Wir wollen den Markt nicht blockieren, keine Zufahrten mit Traktoren versperren, sondern reden“, sagt Landwirt Philipp Maaßen. Er bewirtschaftet nicht nur Land, sondern betreibt mit seiner Familie auch zwei Hofläden in der Boy und in Kirchhellen.

Es gibt nicht nur Verständnis, sondern auch Kritik an den Protesten: Bottrops Bauern wollen reden

Er hat einen Apfeltrecker im Schlepptau. Die sollen nicht verkauft, sondern verschenkt werden. Gutes, nicht nur Obst, aus der Region, auch dafür stehen die hiesigen Bauern und sie wissen: „Unsere Aktionen gegen die aktuell geplanten Kürzungen seitens der Ampelkoalition in Berlin stoßen nicht nur auf Verständnis, es hagelt gerade in den sozialen Medien auch viel Kritik“, weiß Philipp Maaßen.

Daher macht er sich unter anderem mit den Kollegen Rudolf Askemper und Felix Rehring auf den Weg und steht mit anderen Landwirten von 9 bis 12 Uhr auf dem Kirchplatz in der Bottroper Innenstadt. Alle, die sich für die aktuelle politische Situation mit Blick auf die Landwirtschaft, die laufenden Proteste, aber auch Landwirtschaft allgemein interessieren, sind eingeladen, vorbei zu schauen.

