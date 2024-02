Bauer muss Problem-Pfauen einfangen „oder abschießen“

Bauer Burkhard Sagel hält seit Jahren Pfauen auf seinem Hof in Bottrop-Kirchhellen. Immer wieder büchsen welche aus.

Bottrop-Kirchhellen Nach dem Ärger um Pfauen in Bottrop-Kirchhellen hat die Stadt reagiert: Bauer Sagel muss die Tiere einfangen. Er denkt auch über Abschießen nach.

Überraschende Wendung bei den Kirchhellener Problem-Pfauen: Landwirt Burkhard Sagel hat eine Auflage der Stadt Bottrop bekommen. Er muss die freilaufenden Tiere bis zum 1. März einfangen. Tut er das nicht, ist er für die Schäden, die die Pfauen verursachen, haftbar. Zudem müsse er seine weiteren Pfauen einsperren.

„Ich habe keinen Bock auf Gerichtsverhandlungen und Ärger mit dem Ordnungsamt“, sagt Burkhard Sagel in einem Video auf seinem Instagram-Kanal. Er werde seine Pfauen „einsperren beziehungsweise abgeben“. Beim Einfangen der Vögel, die derzeit das Dorf unsicher machen und mit Kot und Kratzern auf Autos die Anwohner nerven, bittet er um Hilfe.

Kirchhellener Bauer: „Wenn ein Jäger dabei ist, der gerne Pfauen schießt: Ran!“

„Ich brauche jemanden, der weiß, in welchem Baum die schlafen und ich brauche einen Kletterkünstler, der den Baum raufturnt, denn die sind nachtblind und das ist die einzige Chance, die einzufangen“, sagt Burkhard Sagel und macht dann noch einen Vorschlag: „Wenn ein Jäger dabei ist, der gerne mitten im Dorf Pfauen schießen will: Ran, bitte bei mir melden.“

In den vergangenen Wochen hatten sich Beschwerden über die gefederten Tiere gehäuft. Sie laufen durch Gärten, hinterlassen Dreck und Kot, zerkratzen Autos. In Kirchhellen ist eine heiße Debatte darüber entbrannt, wie sehr die Pfauen nun wirklich stören. Die Stadt hatte zunächst geplant, dass eine Anwohnerin die Tiere anfüttert und sie schließlich eingefangen und in einen Tierpark gebracht werden sollen.

Nun kommt es aber doch anders. Warum, erklärt Ordnungsamtsleiter Michael Althammer. Dessen Mitarbeitern soll Burkhard Sagel zunächst gesagt haben, die Tiere gehörten ihm nicht. „Aber nachdem er jetzt öffentlich gegenüber mehreren Medien zugegeben hat, es sind seine Pfauen, können wir das nicht ignorieren“, sagt Michael Althammer. „Dann ist er auch für sie verantwortlich.“ Ebensowenig könne man tolerieren, dass die anderen Pfauen auf dem Hof ein- und ausgehen.

Zwei Wochen bleiben dem Landwirt jetzt, die Tiere zu schnappen. Die Pfauen von Burkhard Sagel haben übrigens schon mal für Ärger gesorgt: Vor fünf Jahren spazierten sie entlang der A31 und lösten einen Polizeieinsatz auf der Autobahn aus.

