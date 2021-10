Verkehr Bauarbeiten in Ebel: Straßen werden für zwei Wochen gesperrt

Bottrop. Anwohner müssen sich wegen Straßen- und Kanalbauarbeiten wieder auf Umleitungen einstellen. Das sind die Straßen in Ebel, die betroffen sind.

Die umfangreichen Kanal- und Straßenbauarbeiten in Ebel gehen in die nächste Runde. Ab Montag, 18. Oktober, starten die vorbereitenden Schritte für den Asphalteinbau in einem Teilabschnitt der Straße Lichtenhorst zwischen Bahnhofstraße und Asbeckstraße. Das teilte die Stadtverwaltung mit.

Dafür wird für einen Zeitraum von rund zwei Wochen die Straße Lichtenhorst zwischen der Bahnhofstraße und Asbeckstraße voll gesperrt. Eine Einfahrt in die Schürmannstraße ist dann nicht möglich. Eine Umleitung wird eingerichtet.

Anwohner kommen zu ihren Grundstücken

Nach Abschluss der Arbeiten im Lichtenhorst starten Anfang, Mitte November die weiteren Kanalbauarbeiten in der Asbeckstraße. Zusätzlich starten ab Montag die Kanalbauarbeiten in der Kurt-Feller-Straße. Diese finden unter einer wandernden Vollsperrung statt. Außerhalb der Arbeitszeiten wird den Anwohner die Möglichkeit gegeben werden, ihre Grundstücke mit Fahrzeugen zu erreichen.

Aufgrund der Arbeitsabläufe kann dies jedoch nicht immer gewährleistet werden, so die Stadtverwaltung. Die Firma stehe in engem Austausch mit den Anwohnern. Die Erreichbarkeit für Rettungsfahrzeuge sei immer gegeben. Die Arbeiten in der Kurt-Feller-Straße sollen Mitte Dezember abgeschlossen sein.

