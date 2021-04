Bauarbeiten: Ersatzbusse auf der Linie RE 14 Essen-Bottrop

Bottrop. In den Abendstunden fährt am 27. und 28. April ein Schienenersatzverkehr zwischen Essen und Bottrop Hbf. Geänderte Abfahrts- und Ankunftszeiten.

Aufgrund von Bauarbeiten der DB Netz AG muss der Fahrplan der Linie RE 14 am 27. und 28. April (Dienstag und Mittwoch) angepasst werden. Auf dem Streckenabschnitt zwischen Essen Hbf und Bottrop Hbf wird jeweils eine Zugverbindung je Fahrtrichtung in den Abendstunden in einem Schienenersatzverkehr mit Bussen bedient.

So wird die Zugverbindung NWB-75402 mit der regulären Abfahrtszeit um 23.31 Uhr ab Essen Hbf auf der Strecke bis Bottrop Hbf durch Busse ersetzt. Von Bottrop Hbf bis Dorsten verkehren die Züge nach dem regulären Fahrplan. Dorsten wird um 00.47 Uhr erreicht und somit 46 Minuten später als gewohnt.

In Bottrop fährt der Ersatzbus später ab als gewohnt

Die Zugverbindung NWB 75401 mit der regulären Abfahrtszeit um 23.17 Uhr ab Bottrop Hbf wird bis Essen Hbf durch Busse ersetzt. Von Borken bis Bottrop Hbf verkehren die Züge nach dem regulären Fahrplan. Um den Umstieg vom Zug in den Ersatzverkehr zu ermöglichen, fahren die Busse in Bottrop Hbf um 23.26 Uhr ab und somit neun Minuten später als der reguläre Zug. Essen Hbf wird um 23.56 Uhr erreicht, das ist 26 Minuten später als sonst.

Der Ersatzfahrplan ist auf der Homepage der Nord-West-Bahn unter www.nordwestbahn.de verfügbar und in den digitalen Auskunftsmedien (www.bahn.de, mobil.vrr.de) abrufbar. Wer in seiner Mobilität eingeschränkt ist, meldet sich am besten so früh wie möglich vor Fahrtantritt unter 01806 600 161 (kostenpflichtig).