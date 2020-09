Bauarbeiten am Abwasserkanal in Bottrop-Ebel sorgen für Straßensperrungen (Symbolbild).

Straßensperrung Bauarbeiten: Ebelstraße in Bottrop abschnittsweise gesperrt

Bottrop. An der Ebelstraße wird der Abwasserkanal erneuert. Das macht bis November Straßensperrungen nötig, teilt die Stadt Bottrop mit.

An der Ebelstraße in Bottrop wird zwischen Bernebrücke und Einmündung Bahnhofstraße der Abwasserkanal erneuert. In der Zeit von Montag, 28. September, bis voraussichtlich Ende November wird die Straße, entsprechend des Baufortschritts, abschnittsweise gesperrt. Darauf weist die Stadtverwaltung Bottrop hin.