Bauarbeiten auf A 31: Anschlussstelle Dorsten wird gesperrt

Dorsten/Schermbeck. Die Bauarbeiten auf der A 31 bei Schermbeck gehen voran. Ab dem 22. November muss für drei Wochen die Anschlussstelle Dorsten gesperrt werden.

Bei der Fahrbahnsanierung auf der A31 zwischen Bottrop und Dorsten befindet sich die Autobahnmeisterei in der Endphase auf der Fahrbahn in Richtung Oberhausen. Um die Bauabläufe zu beschleunigen, wird in Fahrtrichtung Oberhausen parallel zur gesperrten Anschlussstelle Bottrop-Feldhausen die Anschlussstelle Dorsten gesperrt.

Die Sperrung beginnt am Montag, 22. November, um 9 Uhr und soll rund drei Wochen andauern (wohl bis Sonntag, 12. Dezember). Eine Umleitung erfolgt über die nach Bottrop-Feldhausen folgende Anschlussstelle Bottrop-Kirchhellen. Wer aus Norden kommend in den Dorstener Norden muss, kann an der Anschlussstelle Schermbeck abfahren. In diesem Zeitraum wird zwischen 9 und 14 Uhr nur eine Fahrspur in Richtung Oberhausen frei sein.

