Baseball und Billard: Die Bottroper Last-Minute-Ferienspiele

Bottrop. Langeweile muss in den Sommerferien in Bottrop niemand haben. Die Stadt bietet kostenlose Freizeiten an. Wo Eltern ihre Kinder anmelden können.

Billard und Baseball können Kinder und Jugendliche in den Sommerferien spielen. Denn das Team der Offenen Kinder- und Jugendarbeit der Stadt hat für die Sommerferien kostenlose Ferienangebote organisiert, für die man sich auch noch kurzfristig anmelden kann. Sie eignen sich für Anfänger, Vorkenntnisse seien nicht erforderlich, erläutert Nina Heithausen. Finanziert werden die Workshops durch Gelder aus dem Bund-Länder-Förderprogramm „Aufholen nach Corona“.

Am kommenden Mittwoch, 13. Juli, geht schon der nächste Billard-Workshop los. Der erste am Montag, 11. Juli, war schon ausgebucht. „Das Interesse war aber so groß, dass wir gleich einen zweiten Workshop angeboten haben“, sagt die Organisatorin.

In dem Workshop vermitteln Vereinstrainer den elf- bis 17-jährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern von 11 Uhr bis 16 Uhr im Billardleistungszentrum des BC Weywiesen 24/09 erste Grundlagen und Techniken des Billardspiels. Außerdem dürfen die Kinder und Jugendlichen ein kleines Turnier ausspielen. „Es sind noch sieben Plätze frei“, sagt Nina Heithausen. Für eine kostenfreie Verpflegung während des Workshops ist gesorgt.

Entdeckerwoche für Kinder im Welheimer Naturpark

Vier freie Plätze gibt es außerdem in dem kostenlosen Baseball-Kurs auf dem Sportplatz Vonderort. Am Samstag, 30. Juli, können zehn- bis 14-Jährige dort in einem Workshop des Baseballteams der Bottroper Blackjacks diese Sportart kennenlernen. Von 10 Uhr bis 15 Uhr können die Schülerinnen und Schüler auf dem Sportplatz an verschiedenen Stationen das zielgenaue Werfen, das Fangen mit dem Handschuh und das Schlagen ausprobieren. Eine Ballwurfmaschine und ein Spiel runden das Programm ab. Die Baseball-Ausrüstung wird zur Verfügung gestellt. Für kostenfreie Verpflegung ist auch in diesem Workshop gesorgt.

Kostenfrei bietet die Stadt in Zusammenarbeit mit der Biologischen Station Westliches Ruhrgebiet auch die Entdeckerwoche im Natur- und Erlebnispark Welheim an. Die Entdeckerwoche findet ab Montag, 25. Juli bis einschließlich Freitag, 29. Juli, statt. Daran teilnehmen können Kinder zwischen fünf und zehn Jahren. Sie suchen von 9 Uhr bis 12 Uhr an jedem Tag draußen im Park einen anderen Ort auf und lernen auf spielerische Weise so einiges rund um die Tier- und Pflanzenwelt. Treffpunkt ist jeweils am Haupteingang in Höhe der Gungstraße 80.

Anmeldung bei Nina Heithausen, 02041/70-3654, E-Mail: junge.angebote@bottrop.de. Anmeldungen für die Entdeckerwoche bei Malin Conrad, 0208/4686090, E-Mail: umweltbildung@bswr.de. Diese und weitere Ferienangebote sind auch unter www.bottrop.de/junge-angebote zu finden.

