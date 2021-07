Das Duo „Hand Jam Two“ spielt Sonntagnachmittag in der Bottroper Galerie 7.

Kultur und Freizeit Band eröffnet Ausstellung in Bottrops Galerie 7

Bottrop. „Hand Jam Two“ spielt in Bottrop Kleinode der Pop-Geschichte auf zwei Gitarren. Thomas Nowak zeigt von Text und Landschaft inspirierte Bilder.

Was wäre eine Ausstellungseröffnung ohne Musik? Wenn ab Sonntag Thomas Nowak unter dem Motto „Farbenfroh“ seine von Natur und Musik inspirierten Bilder in der Galerie 7 zeigt, gibt es es noch einen weiteren Grund, das kleine kreative Zentrum in der Innenstadt zu besuchen: das Duo „Hand Jam Two“.

Musikalische Kleinode der Pop-Geschichte

Dahinter verbergen sich Zbigniew Moder und seine Gitarre sowie Wolfgang Plewan, der, ebenfalls an der Gitarre und dazu mit mit expressiver Stimme, das Duo komplettiert. Zusammen sind sie geballte Energie und Garantie für gute Laune als “Hand Jam Two“ . Wolfgang gilt der Kopf der Band und hat ein Händchen dafür, die musikalischen Kleinode der Pop-Geschichte abseits des Mainstreams aufzuspüren und sie in neuem, groovigen Gewand mit herzerwärmendem Gesang und filigranen Gitarrenarrangements zu präsentieren. Mit Zbigniew Moder macht er dabei vor keinem Musik-Genre halt.

Farbenfrohe Bilder auch inspiriert von Literatur und Musik

Bevorzugte Themen der farbenfrohen Kompositionen von Thomas Nowak sind Motive aus der Natur, Stillleben und Landschaften, die im Stil der naiven Malerei daherkommen. Momentan malt er Landschaften aus aller Herren Länder dazu schwarzweiß Bilder zu den Geschichten von Edgar Allan Poe aber auch zur Musik von Alan Parsons und dessen Band.

Sonntag, 11. Juli, 15 Uhr, Galerie 7, Böckenhoffstraße 7 (im Innenhof). Anmeldung erbeten per Sms, WhatsApp oder Messenger an 0171-8146447.

