Stiller als vielen lieb sein mag, so kommt in diesem Jahr die Adventszeit daher. Von tönender Festfreude in vollen Kirchen oder Konzertsälen zu Weihnachten ganz zu schweigen. Auch die vielen Bottroper Chöre bleiben stumm in diesen Tagen. Proben waren coronabedingt schon lange nicht mehr möglich. „Und wir sind alle gespannt, wie viele Sängerinnen und Sänger nach der Pandemie wieder zu den Proben kommen. Denn die Bottroper Ensembles sind ausnahmslos keine Berufschöre“. Das betonen Wolfgang Kronenberg, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Bottroper Chöre (ABC), und Rainer Neuwirth. Er ist zweiter Vorsitzender des Städtischen Musikvereins, der ohnehin nach der Pensionierung seines langjährigen Leiters Friedrich Storfinger mitten in einem Umbruch steckt .

Wolfgang Kronenberg (l.) von der Arbeitsgemeinschaft Bottroper Chöre und Rainer Neuwirth, 2. Vorsitzender des Städtischen Musikvereins mit der neuen CD in der Propsteikirche. Auch deren Chor ist auf der Weihnachts-CD vertreten. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Aber auch „All Woman“, das Ensemble von Ruth Miketta, könnte ein Lied davon singen, wie eine Chorgemeinschaft ohne Proben leidet. Das beliebte Benefiz-Konzert in Martinskirche muss ebenso ausfallen, wie die Aufführungen aller anderer Bottroper Chöre. Als kleinen Trost - und auch als Geschenkidee made in Bottrop - haben nicht nur All Woman sondern auch sieben Chöre der ABC jetzt CDs herausgebracht, die ab heute im Handel erhältlich sind.

Erlös für den Sozialdienst katholischer Frauen

„All Woman - im Advent IV“ heißt die CD der stimmstarken Frauenformation. Dafür haben sie den Mitschnitt des Benefizkonzerts von 2019 in Martinskirche nun als CD veröffentlicht, die zum Pries von 10 Euro erhältlich ist. „In diesem Advent hätten wir das 14. Benefizkonzert in Folge gegeben“, sagt Ruth Miketta. Das Bedauern über die Absage ist nicht zu überhören. Der Erlös des CD-Verkaufs solle aber dem Sozialdienst katholischer Frauen e.V. in Bottrop zugute kommen. Er soll zur Anlauffinanzierung der neuen Selbsthilfegruppe „Verlassen werden“ beitragen.

Barbi Mohr und das Mädchen mit dem Reh im Stadtgarten: eins ihrer Lieblingsmotive auf dem neuen Benefiz-Fotokalender 2021 für die Ambulante Hospizgruppe. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Dem Schatz historischer Aufnahmen entstammen die 40 Titel der Doppel-CD „Weihnachten mit Bottroper Chören 2020“. Rainer Neuwirth hat dafür Raritäten wie Auszüge aus Joseph Rheinbergers „Stern von Betlehen“ ausgegraben, einer 20 Jahre alten Aufnahme mit dem Musikverein. Am Anfang steht das prächtige „Jauchzet, frohlocket“, der Eingangschor aus Bachs „Weihnachtsoratorium“ ebenfalls mit dem Musikverein.

Auftritt im Marienhospital in 40 Jahren erstmals abgesagt

„Das Männerquartett 1881 muss erstmal seit über 40 Jahren seinen Heilig-Abend-Auftritt im Marienhospital absagen“, so Wolfgang Kronenberg. Auf der CD zu 15 Euro sind sie ebenso vertreten, wie der Propsteichor, der Kirchenchor St. Michael und die Da-Pacem-Chöre. Für volkstümlich Beschwingtes sorgen die Zwar-Singers oder der Shanty Chor „Leinen los“. Für jede Verkaufte CD geht übrigens eine weitere an Bottroper Seniorenheime und die Krankenhäuser .

Landschafts- und Naturfotografien für die Ambulante Hospizgruppe

Ebenfalls für einen guten Zweck hat sich Barbi Mohr von der Ambulanten Hospizgruppe wieder ein Jahr lang mit der Kamera durch Bottrop begeben. Herausgekommen sind wunderschöne Natur- und Landschaftsbilder, die sie wieder zu einem neuen Kalender (18 Euro, Teilerlös für die Hospizgruppe) zusammengeführt hat. Ihr aktuelles Lieblingsmotiv, das „Mädchen mit dem Reh“ im Stadtgarten bei voller Rhododendronblüte ist natürlich auch darunter. Da auch der Sternenbasar der Hospizgruppe ausfallen muss, soll es wenigstens den Kalender geben .

Hier gibt es die CDs und den Fotokalender

Die CD des All Woman-Chors ist ab sofort im Musikforum, der Buchhandlung Erlenkämper (Hochstraße) und der Humboldt-Buchhandlung erhältlich. Außerdem steht der Chor am 12. Dezember von 10 bis 12 Uhr vor der Martinskirche.

Die CD „Weihnachten mit Bottroper Chören“ gibt es im Musikforum, Pferdemarkt 2. Den Kalender von Barbi Mohr gibt es in der Humboldt-Buchhand, Kirchhellener Str. 18 und Mo - Fr, 9 bis 11 Uhr bei der Hospizgruppe, Neustraße 2 .