Bahnstrecke nach Essen: Ab Freitag fahren Busse als Ersatz

Bottrop. Wegen Bauarbeiten können Züge der Linien RE 14 und S9 ab Freitag nicht zwischen Bottrop und Essen fahren. Auf die Fahrgäste wartet nun Busse.

Aufgrund von Bauarbeiten der Bahn können die Züge der Linie RE 14 von Freitag, 11. September, bis Samstag, 19. September, zwischen Bottrop und Essen-Steele nicht fahren. Betroffen ist auch die Linie S9 von Betreiber Abellio. Die Nordwestbahn richtet einen Ersatzverkehr mit Bussen ein. Abellio hat noch keinen Ersatzfahrplan veröffentlicht. Nach Angaben des Verkehrsverbundes sollen dreimal die Stunde Ersatzbusse von Essen nach Bottrop und zurück rollen. Die Bahn sperrt ab Freitag wieder die Strecke zwischen Essen und Duisburg.

Von Borken über Dorsten bis Bottrop Hbf fahren die Züge der Linie RE 14 nach dem regulären Fahrplan. Von Bottrop Hbf bis Essen Hbf werden die ausfallenden Züge durch einen Bus ersetzt. Die Abfahrt des Ersatzbusses erfolgt in Bottrop zur Minute 26 und 56. Die Ankunft in Essen Hbf erfolgt zur Minute 26 und 56. Der Ersatzbus hält in Essen-Borbeck, aber nicht in Essen-West. Zusätzlich werden ab Bottrop Hbf Direktbusse eingesetzt, die ohne Halt nach Essen fahren. Die Fahrtzeit beträgt rund 20 Minuten.

Ersatzbusse halten am Essener Hbf in der Unterführung

In Gegenrichtung nach Bottrop werden die ausfallenden Züge durch einen Bus ersetzt. Die Abfahrt des Ersatzbusses erfolgt in Essen Hbf zur Minute 03 und 33, der Bus hält in Borbeck. Die Ankunft in Bottrop Hbf erfolgt zur Minute 03 und 33. Zusätzlich fahren Busse ohne Halt in 20 Minuten von Essen nach Bottrop. Am Bottroper Hbf werden die Züge des RE 14 nach Borken über Dorsten erreicht. In den Nächten von Freitag auf Samstag sowie von Samstag auf Sonntag gibt es jeweils eine zusätzliche Busverbindung mit Abfahrt um 1.33 Uhr in Essen nach Dorsten mit Halten an allen Bahnhöfen außer Essen-West.

Sonntags bis donnerstags gibt es eine zusätzliche Busverbindung mit Abfahrt um 23.33 Uhr in Essen Hbf nach Dorsten mit Zwischenhalten zum Ein- und Ausstieg an den Unterwegsbahnhöfen (ohne Essen-West). Die Ersatzbusse halten am Essener Hauptbahnhof in der Unterführung.

Abellio hat angekündigt, ab Freitag, 11. September, endlich nach Fahrplan die Strecke zwischen Bottrop und Recklinghausen bedienen zu können. Seit Juni fahren zwischen Gladbeck West und Recklinghausen Busse statt Bahnen, weil Abellio nach eigenen Angaben wegen Corona nicht mehr genug Lokführer hat.