Angebot Awo in Bottrop unterstützt Familien im Corona-Lockdown

Bottrop. Die Awo-Familienbildung hat Tipps und Angebote für Familien im Lockdown. Die Video-Kurse sind in verschiedenen Sprachen verfügbar.

In der Corona-Pandemie kommen durch geschlossenen Schulen und fehlende Betreuung viele Familien an ihre Grenzen. Für Eltern, denen zuhause alles über den Kopf wächst, hat die Awo-Familienbildung ein Angebot erarbeitet. Zwar sind zurzeit keine Präsenzkurse möglich, deshalb gibt es alternative Angebote der Familienbildung im Internet.

In verschiedenen Kurzvideos erhalten Eltern praktische und nützliche Tipps, wie sie die stressige Zeit im Lockdown gut überstehen. Das Besondere an den Videos ist, dass sie auch in russischer, arabischer, türkischer, bulgarischer und rumänischer Sprache zu sehen sind.

Turn- und Bewegungsangebote für Eltern und Kinder

Außerdem hat die Awo-Familienbildung einen kleinen Teil des Kursprogrammes in Videos umgewandelt: Eltern-Kind Turnen, Schreibtischgymnastik, Pilates oder Entspannung können gemeinsam mit den Kindern nachgeturnt werden oder bieten sich als kleine Auszeit am Abend an.

Diese Angebote finden sich auf der Internetseite www.awo-gelsenkirchen.de. Über die Startseite geht es direkt zu den Kurzvideos.

