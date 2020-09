Autotür trifft Radlerin: 47-jährige wird leicht verletzt

Bottrop. Bei einem Unfall auf der Scharnhölzstraße wurde eine Radlerin leicht verletzt. Sie wurde von der Tür eines parkenden Autos getroffen.

Auf der Scharnhölzstraße hat es am Montag gegen 10 Uhr einen Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten gegeben. Eine 39-jährige Autofahrerin aus Bottrop hatte gerade am Straßenrand geparkt. Als sie aussteigen wollte und dafür die Fahrertür öffnete, stieß die Tür gegen eine vorbeifahrende 47-jährige Fahrradfahrerin aus Bottrop, die mit dem E-Bike in Richtung Innenstadt unterwegs war. Die 47-Jährige stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Die Bottroperin kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.