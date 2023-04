Halt Polizei! Ein Autofahrer missachtet die Signale einer Streife in Bottrop und rast mit seinem Wagen durch die Stadt. (Symbolbild)

Autorennen Autoraser liefert sich in Bottrop wildes Rennen mit Polizei

Bottrop. Ein Autofahrer flüchtet in hohem Tempo vor der Polizei. Bei der wilden Verfolgungsjagd durch Bottrop mussten ihm Fußgänger und Autos ausweichen.

Nach einem verbotenen Autorennen nahm die Polizei einen 28-jährigen Autofahrer fest. Der Mann aus Duisburg hatte sich vor seiner Festnahme auf der Flucht vor der Polizei eine wilde Verfolgungsjagd durch Bottrop bis in die Nähe der Bundesstraße B 224 geleistet. Außerdem fanden die Beamtinnen und Beamten in seinem Auto Waffen, Drogen und eine höhere Summe an Bargeld.

Einen Führerschein hatte der Raser offenbar gar nicht erst bei sich. Die Polizei erstattete mehrere Strafanzeigen gegen den Duisburger, zum Beispiel wegen des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, des Verdachts auf illegalen Handel mit Drogen, Verstoß gegen das Waffengesetz, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und mehrere Verkehrsunfallanzeigen.

Polizei fiel abgelaufene TÜV-Plakette am Auto auf

Wie die Polizei berichtet, wollte ein Streifenwagen den Duisburger am Ostersamstag gegen 12 Uhr auf der Scharnhölzstraße anhalten und kontrollieren, da den Beamten die überschrittene TÜV-Plakette aufgefallen war. Die Polizisten gaben ihm Anhaltesignale. Darauf reagierte der Autofahrer allerdings nicht. Deshalb schalteten die Beamten kurz darauf auch das Blaulicht und das Martinshorn ein. Der 28-jährige Fahrer missachtete die Aufforderung anzuhalten jedoch weiterhin und setzte seine Fahrt fort, schildert die Polizei den Hergang.

Dabei beschleunigte der Mann sein Auto immer wieder, wechselte mehrfach die Fahrtrichtung und missachtete mehrere Male das Rotlicht. Ein Fußgänger musste deshalb zur Seite eilen. Auch entgegenkommende Autos musste dem Autofahrer ausweichen. Denn der Mann war mit seinem Wagen in Höhe der Kreuzung Horster Straße/Ostring in den Gegenverkehr geraten, bevor er seine Fahrt wieder auf der richtigen Seite weiter fortsetzte.

Mit dem Fluchtauto gegen die Leitplanke geprallt

Wegen eines Staus musste der Raser dann auf der B 224 in Höhe der Prosperstraße runter vom Gaspedal und langsamer fahren. Er hielt zunächst auch auf dem Standstreifen an. Als die Polizeibeamten hinter ihm anhielten, beschleunigte er sein Fahrzeug jedoch erneut wieder. Der Fahrer prallte mit seinem Wagen jedoch auf die Mittelleitplanke und stieß beim Rückwärtssetzen mit dem Streifenwagen direkt hinter ihm zusammen.

Als dann alle aus den Autos stiegen, rannte der Duisburger davon, berichtet die Polizei. Der 28-Jährige sprang über die Mittelleitplanke und überquerte die Fahrbahn der Bundesstraße. Die Polizisten holten ihn jedoch auf einer Wiese in der Nähe ein und setzten ihn fest. Die Polizisten fesselten den Mann und durchsuchten ihn dann. Ein Beamter verletzte sich bei dem Einsatz leicht, blieb jedoch dienstfähig.

Polizisten finden Messer, Schlagstock und Drogen

Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten ein Messer, einen Schlagstock und eine dreistellige Summe an Bargeld. In dem Auto entdeckten sie anschließend eine offenbar größere Menge an Drogen. Die Beamten stellten alles sicher und nahmen den Mann vorläufig fest. Bei dem Raser selbst ergaben sich laut Polizei keine Hinweise auf den Konsum von Alkohol oder Drogen.

