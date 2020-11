Verkehrsunfall Autofahrerin rammt Kradfahrer in Bottrop-Stadtmitte

Bottrop. Beim Abbiegen auf der Essener Straße übersah eine Pkw-Fahrerin einen Mann auf einem Kleinkraftrad. Unfallschaden: 5000 Euro.

Eine 52-jährige Pkw-Fahrerin aus Bottrop fuhr am Freitagabend um 17.53 Uhr auf der Essener Straße in nordwestlicher Richtung. Als sie in die Zeppelinstraße abbiegen wollte, übersah sie einen ihr entgegen kommenden 35-jährigen Bottroper, der auf der Essener Straße mit einem Kleinkraftrad unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde der 35-jährige leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.