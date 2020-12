Autofahrerin bei Unfall im Fuhlenbrock schwer verletzt

Bottrop - Bei einem Unfall im Fuhlenbrock ist eine Autofahrerin (21) schwer verletzt worden. Ein weiterer Fahrer (42) wurde leicht verletzt

Am Dienstagnachmittag, gegen 13.30 Uhr, hielt eine

21-jährige Autofahrerin aus Essen zunächst an einer Bushaltestelle an der Straße

Im Fuhlenbrock. Als sie wieder losfahren wollte und nach links in den fließenden

Verkehr einscherte, stieß sie mit einem 42-jährigen Autofahrer aus Oberhausen

zusammen. Die Frau verletzte sich schwer, sie wurde in ein Krankenhaus gefahren.

Der 42-Jährige verletzte sich leicht, medizinische Hilfe war hier nicht

erforderlich. Bei dem Unfall entstand ca. 12.000 Euro Sachschaden.