Am späten Mittwochabend ist eine junge Autofahrerin in Bottrop von der Straße abgekommen, meldet die Polizei (Symbolbild).

Verkehrsunfall Autofahrerin (19) kollidiert in Bottrop mit geparktem Wagen

Bottrop. Eine Autofahrerin aus Bottrop ist am späten Abend von der Straße abgekommen und gegen einen geparkten Pkw gefahren. Sie wurde leicht verletzt.

Bei einem Unfall an der Straße Am Ringofen in Bottrop ist eine junge Autofahrerin leicht verletzt worden.

Die 19-jährige Bottroperin ist laut Polizei am Mittwoch um 22.30 Uhr mit einem geparkten Auto kollidiert. Sie war während der Fahrt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Die Fahrerin verletzte sich leicht und wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt. Der entstandene Sachschaden an beiden Autos liegt bei rund 2500 Euro.

Täglich wissen, was in Bottrop passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop