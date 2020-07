Autofahrer in Bottrop missachtet Vorfahrt, Radler stürzt

Bottrop. Vorfall ereignete sich am Montagvormittag auf der Devensstraße an der Einmündung Arenbergstraße. Polizei sucht Fahrer eines schwarzen Golf 7.

Als ein Radler am Montag, 27. Juli, gegen 11.30 Uhr auf dem Radweg an der Devensstraße in Richtung Tetraeder unterwegs war, soll ihm in Höhe Einmündung Arenbergstraße ein Pkw mit einem männlichen Fahrer die Vorfahrt genommen haben. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, ist der 33-jährige Fahrradfahrer ausgewichen. Er stürzte und verletzte sich dabei leicht. An dem Fahrrad entstand ein Sachschaden. Nach Angaben des verletzten Radlers handelte es sich bei dem Auto um einen schwarzen Golf 7. Der Autofahrer wird mit dunklen Haaren beschrieben. Mögliche Zeugen können sich an das Verkehrskommissariat wenden: 0800/2361 111.