Autobahnauffahrt der A 31 in Feldhausen wird gesperrt

Bottrop-Feldhausen. An der Autobahnauffahrt zur A 31 in Feldhausen ist am Dienstag kein Durchkommen. Diese Umleitung empfiehlt die Autobahnmeisterei den Autofahrern.

Zwei Autobahn-Anschlussstellen der A 31 werden ab Montag wegen Arbeiten an der Entwässerung der Autobahn vorübergehend gesperrt. Das betrifft auch die A 31-Anschlussstelle in Bottrop-Feldhausen.

Nötig werden die Sperrungen, weil die Westfalen-Niederlassung der Autobahn GmbH die Entwässerung an der A 31 bei Bottrop und Dorsten inspiziert und reinigt. Deswegen kommt es zunächst am Montag, 14. Juni, zur Sperrung der Anschlussstelle Dorsten in Fahrtrichtung Emden voll gesperrt. In der Zeit von 9 Uhr bis 16 Uhr führen Umleitungsempfehlungen mit dem roten Punkt die Autofahrer über die Anschlussstellen Schermbeck und Bottrop-Feldhausen.

Die Umleitung führt Dienstag über Dorsten

Am kommenden Dienstag, 15. Juni, wird dann die Auffahrt der Anschlussstelle Bottrop-Feldhausen in der Zeit von 9 Uhr bis 16 Uhr in Fahrtrichtung Oberhausen gesperrt. Dort führt die Umleitung über die Anschlussstelle Dorsten, teilt der Autobahnbetrieb mit.

